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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة الكويت تلغي إقامات 56 ألف عامل وافد

حكومة الكويت تلغي إقامات 56 ألف عامل وافد

حكومة الكويت تلغي إقامات 56 ألف عامل وافد
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 غشت 2019 - 14:35

ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت 56 ألف إذن عمل مسجلة لديها غير سارية.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها باشرت إجراءاتها بالإلغاء بعد التأكد من صحة البيانات لدى وزارة الداخلية .

وأضافت أنها اتخذت هذه الإجراءات استنادًا للائحة قواعد وإجراءات منح الأذن بالعمل التي أشارت إلى أنه يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل آليًا في حالات عديدة، منها مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومتى انتهت إقامة العامل خارج البلاد، وكذلك إذا تم إبعاد العامل لأي سبب من الأسباب، وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

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