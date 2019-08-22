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كُتّاب وآراء
200 امرأة يترشحن لانتخابات البرلمان الإماراتي
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أن 555 مواطنا تقدموا للترشح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).
وأغلقت اللجنة سالفة الذكر، الخميس، باب الترشح للانتخابات، بعد خمسة أيام من تلقي طلبات الراغبين بالترشح في الإمارات السبع التي تشكل اتحاد دولة الإمارات.
وتلقت اللجنة، خلال الأيام الخمسة، طلبات من 555 مواطنا؛ بينها 200 طلب من النساء.
واشترطت اللجنة ألا يقل عمر الراغب في الترشح عن 25 عاما، وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين يوم 25 غشت الجاري، وإعلان القائمة النهائية يوم الثالث من شتنبر المقبل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الخامس من أكتوبر المقبل، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 من الشهر نفسه.
وكان الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قرر رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بالدورة الجديدة إلى 50 في المائة، حيث يتشكل المجلس من 20 مقعدا للرجال و20 مقعدا للمرأة.