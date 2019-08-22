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رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته إلى وزير
الخميس 22 غشت 2019 - 15:30
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس عن تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان حتى انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية.
وكان الشاهد قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 شتنبر المقبل.