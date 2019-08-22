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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته إلى وزير

رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته إلى وزير

رئيس الحكومة التونسية يفوض صلاحياته إلى وزير
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 22 غشت 2019 - 15:30

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس عن تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان حتى انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية.

وكان الشاهد قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري يوم 15 شتنبر المقبل.

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