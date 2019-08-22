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كُتّاب وآراء
أقبية السجن تستقبل وزير العدل الجزائري الأسبق
أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا في الجزائر اليوم الخميس، حكما بإيداع وزير العدل الأسبق الطيب لوح، الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة الجزائرية.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها إن "لوح"، توبع بتهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز.
ومثل لوح، الذي يعد أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الأسبق لنقابة القضاة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وانضم لوح بذلك إلى قائمة طويلة تضم كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة، إلى جانب عدد من أبرز رجال الأعمال، المتواجدين في السجن والمتابعين في قضايا فساد.