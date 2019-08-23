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كُتّاب وآراء
مظاهرات جديدة للحراك الشعبي في قلب الجزائر
جدد مئات الجزائريين اليوم الجمعة العهد مع مظاهرات جديدة للمطالبة بحوار مشروط، ورحيل كل رموز النظام.
نزل مئات الأشخاص إلى وسط العاصمة الجزائرية في مشهد هوالـ27 من نوعه، حاملين شعارات ترتكز أساسا على أنه "لا حوار، لا انتخابات بإشراف رموز العصابة"، و" محور الحوار: ذهاب رموز العصابة، إرجاع السلطة للشعب". فضلا عن "دولة مدنية لا عسكرية".
ورفع المتظاهرون شعارات أخرى مناوئة لأعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني التي اطلقت مشاورات مع مختلف فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول لإخراج الجزائر من الأزمة التي تعيشها منذ 22 فبراير الماضي.