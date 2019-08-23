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كُتّاب وآراء
انعدام الأمن يؤزم القطاع السياحي في برشلونة
أثارت حالة انعدام الأمن في مدينة برشلونة الإسبانية مخاوف قطاع السياحة الذي يخشى تأثره في الوقت الذي يشهد فيه انتعاشا، بينما ليس لدى السياح الذين يزورون العاصمة الكتالونية هذا الشعور، بالرغم من أنهم بدأوا في أخذ احتياطات إزاء التحذيرات المثارة حول مستوى الأمن في المدينة.
وطالب المدير العام لاتحاد الفنادق في برشلونة، مانيل كاسالس، في تصريحات لـ(إفي) السلطات باتخاذ إجراءات فورية لحماية العاصمة الكتالونية من "فقدان سمعتها" كمقصد سياحي من الطراز الأول.
تجدر الإشارة إلى أن برشلونة واحدة من المدن السياحية الأكثر شعبية في إسبانيا، وتجاوزت في العام الماضي لأول مرة حاجز الـ8 ملايين شخص مقيمون في الفنادق -وفقا لبلدية برشلونة- 81% منهم من الأجانب.
وقال كاسالس "لقد لاحظنا زيادة في انعدام الأمن، والأمر يقلقنا ليس فقط لما له من أثر على السياحة، بل علينا كمواطنين أيضا؛ لذا نطالب باتخاذ تدابير للسيطرة على الحالة الراهنة".
وقد تسببت حالات القتل والمشاجرات وانتشار ظاهرة النشالين في مترو الإنفاق وفي المناطق الأكثر ازدحاما، جنبا إلى جنب مع زيادة الأماكن المخصصة لبيع المخدرات، في "أزمة أمن" في برشلونة، وهو ما أقرت به السلطات المحلية.
ومع ذلك لا يشعر السياح بخطر وهو ما عبرت عنه السائحة الأمريكية باربرا لـ(إفي) حيث قالت إنها تشعر بالأمان في برشلونة مؤكدة "هي مثلها مثل أي مدينة أخرى. فقط عليك أن تعتني بمتعلقاتك الشخصية. لا أعتقد أن المدينة أخطر من مناطق أخرى فأنا سافرت إلى عدة أماكن حول العالم".
ومن ناحيتها قالت سائحة روسية تدعى أولغا "قرأت أن برشلونة بها العديد من النشالين ولهذا نضع حقائبنا أمامنا ولكننا حتى الآن لم نر شيئا أو نتعرض لسوء".
يشار إلى أن السياحة تمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.