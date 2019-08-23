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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينيا شرقي غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينيا شرقي غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينيا شرقي غزة
هسبريس - متابعة
الجمعة 23 غشت 2019 - 16:26

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 30 متظاهرا، بينهم 16 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: "أُصيب 30 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 16 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

كما ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.

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