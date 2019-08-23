الاحتلال الإسرائيلي يصيب 30 فلسطينيا شرقي غزة

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إصابة 30 متظاهرا، بينهم 16 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي: "أُصيب 30 فلسطينيا، بإصابات مختلفة منها 16 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

كما ذكر بيان الوزارة أن من بين الجرحى 3 مُسعفين، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في يده، والثاني في رقبته، فيما أصيب الثالث في فخذه.