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الأمن التونسي يعتقل مرشح الرئاسة نبيل القروي
الجمعة 23 غشت 2019 - 18:50
قالت وسائل إعلام تونسية محلية إنه تم اعتقال نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة، وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقال تلفزيون نسمة إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.