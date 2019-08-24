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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يطعن في منعه من حظر متابعي "تويتر"

ترامب يطعن في منعه من حظر متابعي "تويتر"

ترامب يطعن في منعه من حظر متابعي "تويتر"
هسبريس – رويترز
السبت 24 غشت 2019 - 19:20

طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأمريكي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

وأوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن ترامب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".

ويبلغ عدد متابعي ترامب على تويتر 63 مليونا. ويستخدم الرئيس الأمريكي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه أمس الجمعة بشأن التجارة مع الصين وهو ما هوت بسببه الأسهم الأمريكية وأسعار النفط بشدة.

وأيد ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو 2018 كان قد أجبر ترامب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.

ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وكان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترامب متابعتهم لحسابه.

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