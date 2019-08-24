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كُتّاب وآراء
عملية عسكرية تلاحق "داعش" في الصحراء العراقية
أعلن قائد عسكري عراقي كبير، السبت، عن انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة فلول "داعش"، وتطهير المناطق الصحراوية والمناطق المجاورة لها في محافظة الأنبار (118 كلم غربي بغداد).
وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان صحفي :"انطلقت فجر اليوم السبت عملية جديدة لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار من فلول عصابات داعش الإرهابية".
وأضاف :"شاركت في هذه العملية العسكرية قوات من قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة، وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى، ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي الأنبار، ومحور غرب الأنبار ومديرية شرطة الأنبار وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي".