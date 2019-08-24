الزهار ينادي بتطوير العمليات الفدائية ضد الاحتلال

هسبريس – د.ب.أ

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار أن "عمليات المقاومة في الضفة الغربية، تؤكد حق العودة للشعب الفلسطيني، ولا وجود للمستوطنين على أرضنا".

ونقلت صحيفة "فلسطين" على موقعها الإلكتروني، السبت، عن الزهار قوله أنه "لا مستقبل للاحتلال والمستوطنين في فلسطين"، مشيدا في الوقت ذاته، بالعملية الفدائية التي وقعت قرب مستوطنة "دوليف" غربي رام الله.

ودعا الزهار إلى "استمرار العمليات الفدائية في الضفة الغربية، إلى جانب تطوير أدوات المقاومة في قطاع غزة".

وقال الزهار إن "تطوير العمليات في الضفة وغزة سيوصل شعبنا لتحقيق أهدافه بالعودة إلى أرضه".

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن شابة إسرائيلية (17 عاما) قتلت وأصيب شقيقها (19 عاما) ووالدها (49 عاما) بجروح خطيرة أمس الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة قرب قرية عين بوبين بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العملية، فيما أصدرت فصائل فلسطينية بيانات منفصلة تبارك الهجوم، وتعتبره ردا على ممارسات إسرائيل بحق الفلسطينيين.