24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. طبيب نفساني: "لعبة القط والفأر" تطبع علاقة المغاربة بالكحول (5.00)

  2. غرق الصحة (5.00)

  3. مخيم أطفال العسكريين (5.00)

  4. موجة "الشركَي" تجتاح المغرب .. ودرجات الحرارة تصل إلى 47° (5.00)

  5. عامل النواصر يدعو القياد الجدد إلى ضبط التعمير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اعتراف امرأتين بالتآمر من أجل تنفيذ هجوم في نيويورك

اعتراف امرأتين بالتآمر من أجل تنفيذ هجوم في نيويورك

اعتراف امرأتين بالتآمر من أجل تنفيذ هجوم في نيويورك
هسبريس – إفي
السبت 24 غشت 2019 - 12:24

اعترفت امرأتان مؤيدتان لتنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" (داعش) بأنهما تآمرتا لارتكاب هجوم بقنبلة في مدينة نيويورك، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأمام محكمة فيدرالية بحي بروكلين في مدينة نيويورك، اعترفت كل من نويل فيلينتزاس (31 عاما) وآسيا صديقي (35 عاما) الجمعة بأنهما حاولتا صناعة أسلحة دمار شامل منذ عام 2013 حتى يوم اعتقالهما في أبريل 2015، وفقا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست).

وخلال هذه الفترة، كانتا تعدان أنفسهما لـ"الجهاد" عن طريق البحث في كيفية إعداد سيارات مفخخة وكانتا تذهبان لمتجر "هوم ديبوت" لمنتجات البناء وتحسين المنازل، لشراء مواد لصناعة متفجرات، وذلك برفقة امرأة عرفاها باسم "ميل" لكنها كانت في الحقيقة عميلة سرية سجلت كل خططهما.

وفي اعتراف مكتوب قرأته صديقي أمام المحكمة، قالت "أنا ونويل وميل كنا نتحدث عن ضرورة إعداد أنفسنا للجهاد"

وكانت صديقي وفيلينتزاس تطلعان على إرشادات وتعاليم في الكيمياء والإلكترونيات لصناعة قنابل، واستلهمتا الأفكار من هجوم مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك عام 1993 وتفجير أوكلاهوما سيتي في 1995.

وأكدت السلطات أن المتهمتين تبديان تأييدهما لـ"الجهاد العنيف" منذ عام 2009، وكانتا تعتبران أنفسهما من "بنات الدولة الإسلامية".

ومن المقرر أن تعود صديقي وفيلينتزاس للمحكمة بشكل منفصل لحضور قراءة الحكم في 5 و19 دجنبر المقابل، على الترتيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.