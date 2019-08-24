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كُتّاب وآراء
جمهورية الشيشان تفتتح أكبر مسجد في أوروبا
افتتحت السلطات في جمهورية الشيشان الروسية أمس الجمعة ما قالت إنه أكبر مسجد في أوروبا، وذلك في حفل كبير حضره مسؤولون محليون وأجانب.
ويتسع المسجد الذي زين بالرخام لأكثر من 30 ألف مصل ووصفته السلطات الشيشانية بأنه "أضخم وأجمل" مسجد في أوروبا.
واستغرق بناء المسجد سبع سنوات.
وقال رمضان قديروف رئيس الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المسجد الذي أقيم في بلدة شالي التي يقطنها 54 ألف نسمة وتقع على مشارف العاصمة جروزني "فريد" في تصميمه وأخاذ في حجمه وجماله.
وزرعت السلطات حدائق المسجد بالزهور وتناثرت فيها نوافير. وقالت السلطات إن الحدائق يمكن أن تتسع لسبعين ألف مصل آخرين.
وخلال مراسم الافتتاح طلب قديروف من شعبه بناء مسجد صغير يطلقون عليه اسمه بعد وفاته.
وتتهم جماعات حقوقية قديروف بانتهاكات واسعة لكنه ينفي ذلك.