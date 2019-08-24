24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2006:5213:3517:0920:0821:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. طبيب نفساني: "لعبة القط والفأر" تطبع علاقة المغاربة بالكحول (5.00)

  2. غرق الصحة (5.00)

  3. مخيم أطفال العسكريين (5.00)

  4. فرقة "رولينغ ستونز" تصل إلى سطح كوكب المريخ (5.00)

  5. براهمة: المغرب يقف على حافة "السكتة الدماغية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حادث التدافع بحفل سولكينغ يطيح بوزيرة جزائرية

حادث التدافع بحفل سولكينغ يطيح بوزيرة جزائرية

حادث التدافع بحفل سولكينغ يطيح بوزيرة جزائرية
هسبريس – د.ب.أ
السبت 24 غشت 2019 - 15:44

قدمت وزيرة الثقافة في الحكومة الجزائرية مريم مرداسي، اليوم السبت استقالتها من منصبها، على خلفية مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في حادث تدافع سبق الحفل الغنائي الذي أقامه مغني الراب الجزائري عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم "سولكينغ"، ليلة الخميس إلى الجمعة على ملعب "20 غشت" بوسط العاصمة الجزائرية.

وقال التلفزيون الجزائري الرسمي إن مرداسي، قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي قبلها.

كان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أقال أمس الجمعة، سامي بن الشيخ الحسين، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجهة المنظمة للحفل الغنائي.

وأمر القضاء الجزائري بإجراء تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - akram السبت 24 غشت 2019 - 15:58
استقالة الوزيرة و المشريفين على الحفل لا تكفي نريد تحقيقات معمقة و يجب على اباء الضحايا تقديم شكوى ومتابعة قضائية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - ayoub السبت 24 غشت 2019 - 15:59
هوما عندهم كيطيحو حنا عندنا كيزيدو بتقلدو مناصب كبار .. عمرني شفت شي استقالة منلعد شي فاجعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - و حنا!!!! السبت 24 غشت 2019 - 16:02
حادث حفل الستاتي، عمارة بوركون اللي طاحت، الدراري اللي غرقوا فالبحر، الدراري اللي تحرقوا فالحافلة، ضحايا السيول......عمر شي مسؤول عندنا ما حشم على عرضو و قدم استقالتو....كلا واحد تيرمي بالمسؤولية لشي حد خر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - سعظ السبت 24 غشت 2019 - 16:06
استقالة مرداسي تحصيل حاصل . فوجدت الفرصة المناسبة ، لأن أين حلت أو ارتحلت تجدد صورها واشرطتها على النيت. فالشعب الجزائري ضد حكومة بدوي بأكملها، لم يعد أي وزير بامكانه ان يتنقل، أينما يدهب يطرد وتقطع عليه الطريق. والقايد صالح بنفسه رفعت شعارات ضده ، يبدو أن الجميع اقتنع ان الحل هو الدخول في عصيان مدني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - عبدالله السبت 24 غشت 2019 - 16:08
السلام عليكم.نحيي هذه الوزيرة على شجاعتها . هل تتذكرون كم توفي في حفل مهرجان موازين .ما سمي حينها (بشهداء الستاتي). لماذا لم يقدم وزيرنا المحترم الاستقالة .؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
6 - محمد جلال السبت 24 غشت 2019 - 16:09
الوعي الحكومي عند جيراننا الجزائر أصبح في قمة الحضارة والديموقراطية مقارنة مع الحكومة المغربية التي أصبح همها هو المناصب والتشبث بالكرسي وللي بغا يموت ها الطريق قدامو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
7 - حكيم السبت 24 غشت 2019 - 16:11
ههه الجرة الجزاير تستقيل فيه وزيرة بسب تقصير فى عملها والمغرب الحبيب يموة أشخاص ويخرج علينا العتمانى با عادى يقع هد فى جميع الدول العالم متل الأنفلونزا الخنزير ومتل حادتة احتراق الطفلة فى عمارة ورجال المطافى يتفرجون لا حول ولا قوة إلا با الله العلى العضيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
8 - Dalamouni السبت 24 غشت 2019 - 16:13
خذوا العبرة ايها المسؤولون. المغاربة هاذا اقل شيء. يمكن فعله الاستقالة. مباشرة ثم التحقيق. والعدالة لانكم كلكم راع وكلكم مسؤول. عن رعيته. هاذا هو الحل الصواب كل حادثة وكارثة تقع في المغرب للمواطنين الوزير المسؤول يستقيل فورا ويقدم نفسه للعدالة. هاذه هي الديموقراطية. وحقوق الانسان. شكرا جزيلا. لوزيرة الثقافة الجزائرية. على هاذه الشجاعة التي يفتقدها. الوزراء. عندنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - ابو اسماعيل السبت 24 غشت 2019 - 16:14
سبحان الله يحدث هذا حتى في الجزائر التي تعيس التسلط ، اما عندنا في المغرب فتحدث كوارث ومصائب اعظم ولا احد من الحكومة يستحيي ويعلن مسؤوليته عن ذلك ويستقيل ، انه مرض الارتياط بالكراسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
10 - محمود السبت 24 غشت 2019 - 16:17
هنيئا للشعب الجزائري بدأت بوادر الديموقراطية تظهر أما عندنا فلو يستقيل الشعب كله و يهاجر مثل ما وقع في الهاندوراس لن يتزحزح الوزير عن مقعده .عشرات النساء لقين حتفهن على كيلوغرامات من الطحين خرجت وزيرة الأسرة التضامن بتصريح لم تترحم عليهن حتى بل إتهمتهن باللهط !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
11 - خالد F السبت 24 غشت 2019 - 16:28
إستقالت المسكينة قبل أن تصدر الأنترنت إلى إفريقيا جنوب الصحراء في تصريح لها للتلفزيون الرسمي. لكن الحق يقال أنها شجاعة قامت بما لم يقم به بعض وزراء المغرب في حادث التدافع الذي وقع في منصة النهضة للستاتي خلال مهرجان موازين مثلا.
من حق الجزائريين الإفتخار بوزيرتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - تايكة غرماد السبت 24 غشت 2019 - 16:31
كلمة استقالة لا توجد في المغرب لان الدولة العميقة عندما تعين يبقى لها وحدها الحق في التصرف وهي منظومة قاءمة بذاتها في المقابل هناك الاستفادة من اللاعقاب والامتيازات اللامتناهية !! والعمل الأهم هو انتظار التعليمات لا شيء اخر غير التعليمات مهما كانت الرتبة او المسؤولية او المكانة (وزير او عامل او مدير عام )وهذ ما يطلق عليهم خدام الدولة !
وضعية غريبة لا توجد الا في هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - اﻻعرج السبت 24 غشت 2019 - 16:46
الدرس اﻻول من جارتنا الجزائر..... اللهم بارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - bimo السبت 24 غشت 2019 - 16:51
الجزائر بدأت تسير في الطريق الصحيح ... وبدأت تجني ثمار ثورتها .... هنيئا للجزائريين بما وصلوا إليه .... ومزيدا من إحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن كل كبيرة وصغيرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.