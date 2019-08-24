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الرئيسية | خارج الحدود | أطباء: جراحة القلب لملك إسبانيا السابق "ناجحة"

أطباء: جراحة القلب لملك إسبانيا السابق "ناجحة"

أطباء: جراحة القلب لملك إسبانيا السابق "ناجحة"
هسبريس - رويترز
السبت 24 غشت 2019 - 20:05

يقول الأطباء إن العملية الجراحية في القلب التي أُجريت اليوم السبت (24 غشت) لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس كانت ناجحة.

ونُقل الملك السابق إلى مستشفى كويرون في مدريد أمس الجمعة (23 غشت).

وقال الملك الحالي فيليبي السادس لوسائل الإعلام خارج المستشفى إنه يشعر بالسعادة لنجاح العملية معربا عن امتنانه للفريق الطبي.

وقالت لوتشيا ألونسو مديرة المستشفى إن الملك خوان كارلوس يلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة، وهو أمر معتاد بعد الجراحات من هذا القبيل.

وحدد الأطباء موعد الجراحة في يونيو حزيران الماضي بعد فحص دوري للملك الذي احتفظ فخريا باللقب بعد تخليه عن العرش لابنه الملك الحالي في 2014.

وفي مايو أيار أعلن خوان كارلوس قراره بالانسحاب من الحياة العامة وانقطع عما تبقى له من مشاركات مؤسسية وظهور منذ يونيو حزيران.

ولعب الملك دورا حيويا في السير بإسبانيا نحو الديمقراطية بعد موت الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو لكن فترة حكمه التي استمرت 40 عاما تشوهت في السنوات الأخيرة وسط اتهامات بأنه أصبح منفصلا عن عامة الشعب وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية من 2008 إلى 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - PureMinded السبت 24 غشت 2019 - 20:42
لماذا لم يجر العملية في فرنسا؟

آه نسيت اعتذر.
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2 - حسن السبت 24 غشت 2019 - 21:04
خوان كارلوس الإنسان...لن أنسى حين زار المغرب في مناسبة أليمة وهو يذرف الدموع بحرارة !
أتمنى له الشفاء العاجل وطول العمر...
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