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الرئيسية | خارج الحدود | البرازيل تستنفر الجيش لمكافحة حرائق الأمازون

البرازيل تستنفر الجيش لمكافحة حرائق الأمازون

البرازيل تستنفر الجيش لمكافحة حرائق الأمازون
هسبريس - رويترز
الأحد 25 غشت 2019 - 03:20

قال رئيس الأركان المشتركة في الجيش البرازيلي السبت إن بلاده لديها 44 ألف جندي في منطقة الأمازون شمال البلاد متاحون لمكافحة حرائق الغابات وإن هناك إمكانية لإرسال المزيد من الجنود من مناطق أخرى في البلاد.

وخلال إفادة للصحفيين لم يفصح راؤول بوتيلو وكبار مسؤولي الحكومة عن عدد الجنود الذين سيشاركون في العملية ولم تتوفر تفاصيل عن كيفية وأماكن مشاركتهم.

وسمح الرئيس جايير بولسونارو للجيش بالمساعدة في مكافحة عدد قياسي من الحرائق التي تستعر حاليا في غابات الأمازون استجابة لمناشدات دولية تطالب بالمزيد من الحماية لأكبر غابة استوائية مطيرة في العالم. لكن بموجب القانون البرازيلي يجب على الولايات بشكل منفرد طلب الدعم من أجل تنفيذ نشر القوات.

وقال وزير البيئة ريكاردو ساليس إن أربع ولايات من أصل تسع تقع في منطقة الأمازون طلبت الدعم بينما تعد ولايتان أخريان طلبات مماثلة.

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