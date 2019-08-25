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الرئيسية | خارج الحدود | طائرات إسرائيلية تقصف قوات إيرانية قرب دمشق

طائرات إسرائيلية تقصف قوات إيرانية قرب دمشق

طائرات إسرائيلية تقصف قوات إيرانية قرب دمشق
هسبريس - رويترز
الأحد 25 غشت 2019 - 01:06

قال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لضرب أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة مسلحة.

وقال الجيش في بيان إن "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".

وقال متحدث عسكري للصحفيين إن القوات كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" على إسرائيل. وقال التلفزيون السوري اليوم السبت إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق الليلة.

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مراسلها "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mogador الأحد 25 غشت 2019 - 01:41
إن الهجومات الإسرائيلية على قوات بشار و الحرس الثوري الإيراني بسوريا ليست بالأمر الإعتباطي، فعند اللاوعي العربي من تهاجمه إسرائيل فهو على حق، و هذا ما جعل أسهم بشار و إيران و حزب الله ترتفع عند العرب و المسلمين.
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2 - ترااامب الأحد 25 غشت 2019 - 01:41
عشنا اطفالا وكنا نعتقد ان اسرائيل دويلة محاصرة بين البلدان العربية. فاذا بنا نفاجأ عند كبرنا ان فلسطين مقسمة الى نصفين وهي تحت رحمة اسرائيل في كل شيئ حتى في انارتها و مائها العمومية والخاصة وهذا يكفى كمثال واي مثال هذا !!!
هذا يعني اشياء و اشياء كثيرة . خباياها عند نتنياهو وترامب. ........
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