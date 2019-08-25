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كُتّاب وآراء
طائرات إسرائيلية تقصف قوات إيرانية قرب دمشق
قال متحدث عسكري إسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لضرب أهداف في إسرائيل بطائرات مسيرة مسلحة.
وقال الجيش في بيان إن "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية كانت تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة".
وقال متحدث عسكري للصحفيين إن القوات كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" على إسرائيل. وقال التلفزيون السوري اليوم السبت إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة دمشق الليلة.
وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن مراسلها "العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعادية وتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
هذا يعني اشياء و اشياء كثيرة . خباياها عند نتنياهو وترامب. ........