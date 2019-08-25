24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/08/2019
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- قطعة أرض تتسبب في مواجهة بين قبيلتين بطاطا
- خرجة استجمام تنتهي بغرق طفلين ناحية اشتوكة
- الأهلي المصري يحسم مصير أزارو في 48 ساعة
- كندا تدعم "حقوق وصحة النساء" في العالم بـ325 مليون دولار
- أوتريخت الهولندي يخطب ودّ المغربي أشرف لزعر
"حُكم دولة القرون الوسطى" .. عبارة أفقدت اليازغي منصبه السّامي (5.00)
حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية (5.00)
خطوة الزفزافي ورفاقه بإسقاط الجنسية تعقّد حل ملف "حراك الريف" (3.29)
- خطوة الزفزافي ورفاقه بإسقاط الجنسية تعقّد حل ملف "حراك الريف" - (122)
- حافلات ألزا الجديدة في الرباط تُقصي سلا وتُخطئ كتابة الأمازيغية - (63)
- هل يحدّ تدريس "التربية الجنسية" من حوادث الاغتصاب بالمغرب؟ - (57)
- هل يُسقط القانون الجنسية المغربية عن مُعتقلي احتجاجات الرّيف؟ - (51)
- باحث: اتهام العربية بإضعاف التعليم مغالطة.. والفرنسية ليست حلا - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحريري: عدوان إسرائيل على لبنان تهديد للاستقرار
الأحد 25 غشت 2019 - 12:30
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد إن سقوط طائرتي الاستطلاع الاسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر ووصف ذلك بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية.
وقال الحريري إنه يجري مشاورات مع الرئيس ميشال عون لتحديد الخطوات المقبلة للرد على ما وصفه "العدوان الجديد".
وذكر مكتب الحريري في بيان أن هناك أيضا وجودا كثيفا للطائرات في أجواء العاصمة وضواحيها.