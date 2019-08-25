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الرئيسية | خارج الحدود | الحريري: عدوان إسرائيل على لبنان تهديد للاستقرار

الحريري: عدوان إسرائيل على لبنان تهديد للاستقرار

الحريري: عدوان إسرائيل على لبنان تهديد للاستقرار
هسبريس - رويترز
الأحد 25 غشت 2019 - 12:30

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد إن سقوط طائرتي الاستطلاع الاسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر ووصف ذلك بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية.

وقال الحريري إنه يجري مشاورات مع الرئيس ميشال عون لتحديد الخطوات المقبلة للرد على ما وصفه "العدوان الجديد".

وذكر مكتب الحريري في بيان أن هناك أيضا وجودا كثيفا للطائرات في أجواء العاصمة وضواحيها.

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