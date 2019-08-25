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كُتّاب وآراء
اليونان تتأهب لتجاوز حرائق الغابات مناطق سياحية
اندلعت عشرات من الحرائق اليوم الأحد في اليونان، مما تسبب في أعمدة سميكة من الدخان، تتصاعد فوق مناطق عطلات تحظى بشعبية.
وقالت الأمانة العامة لهيئة الحماية المدنية اليوم الأحد إن البلاد مازالت في حالة تأهب قصوى بعد أن أخمد رجال الإطفاء 56 حريقا أمس السبت.
واندلعت الغابات في شبه جزيرة بيلوبونيز التاريخية، وعلى جزيرتي كورفو وساموس وفي البر الرئيسي.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان يتعين إجلاء حوالي ألف سائح من خمسة فنادق في بلدة "بيثاجوريو" في جزيرة ساموس، بسبب الدخان.
وتم وضعهم في صالة ألعاب رياضية لعدة ساعات.
وتردد أن خفر السواحل استخدموا قواربهم لنقل عشرات الأشخاص، قبالة الشاطئ ثم نقلهم إلى مكان آمن.
وقال خريستودولوس سيفاستاكيس، عمدة جزيرة ساموس لقناة "سكاي" التلفزيونية اليونانية اليوم الأحد "الآن يعود كل المصطافين إلى أماكن إقامتهم ".
وكانت سلطات الحماية المدنية قد رفعت درجة التأهب في اليونان إلى ثاني أعلى مستوى لحرائق الغابات مطلع الأسبوع.
يذكر أنه في يوليو 2018، لقي أكثر من مئة شخص حتفهم بسبب حرائق غابات مدمرة خارج العاصمة أثينا.