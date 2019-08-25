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الرئيسية | خارج الحدود | مجموعة "جي7" تفوض ماكرون بالحديث مع إيران

مجموعة "جي7" تفوض ماكرون بالحديث مع إيران

مجموعة "جي7" تفوض ماكرون بالحديث مع إيران
هسبريس - إفي
الأحد 25 غشت 2019 - 14:34

فوضت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث مع إيران وتوجيه رسالة لها بهدف إنقاذ الاتفاق النووي بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه العام الماضي.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الهدف من المباحثات سيكون "تجنب امتلاك إيران أسلحة نووية بأي ثمن" و"وقف التصعيد في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن زعماء دول (جي7)، التي تضم فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فوضوا ماكرون من أجل الحديث مع السلطات الإيرانية بهدف "فتح حوار وتجنب نشوب نزاع مسلح".

ويأتي تفويض ماكرون بعد المباحثات التي أجراها قصر الإليزيه مع الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة.

وترى فرنسا أن الولايات المتحدة "لا تريد حربا وإنما اتفاقا مع إيران.

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