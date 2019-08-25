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الرئيسية | خارج الحدود | وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لمنصب جديد

وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لمنصب جديد

وزيرة الثقافة الجزائرية المستقيلة تستعد لمنصب جديد
هسبريس - رويترز
الأحد 25 غشت 2019 - 16:40

بعد ساعات من استقالتها على خلفية حادث تدافع أدى لمقتل خمسة أشخاص أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي استعدادها لتولي منصب رسمي جديد دون أن تكشف عن تفاصيل.

وكانت مرداسي تقدمت أمس باستقالتها والتي قالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد قبلها.

وكتبت مرداسي على صفحتها بموقع فيسبوك عقب الاستقالة بسبب مقتل خمسة أشخاص في حفل غنائي يوم الخميس الماضي بملعب رياضي "استقيل من الوزارة التي تشوه سمعتي وصورتي، لن أقبل أن يمسح في ما لم أفعل. تشرفت بخدمة وطني الحبيب... الوداع".

لكنها عادت بعد ساعات قليلة لتعلن عن إسناد منصب جديد لها في الدولة لم تسمه. وذكرت وسائل إعلام محلية أنها ستعين مستشارة لرئيس الجمهورية.

وكتبت "شكرا لرئيس الدولة ولكل الزملاء الذين عملت معهم في الطاقم الحكومي، والآن أتمنى أن يوفقني الله في المنصب الجديد الذي سوف أتقلده بعد تسليم منصبي للوزير الذي سوف يعينه رئيس الدولة خلال هذه الأيام، وأتمنى أن أنجح في هذه المهمة الوطنية وأُشرف منصبي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شمالي الأحد 25 غشت 2019 - 16:52
هذا معروف على الفاسدين في الدول الفاسدة ففور فضح فسادهم بدل محاسبتهم و معاقبتهم يوفرون لهم بؤرة افضل للفساد
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4
2 - العبدي الأحد 25 غشت 2019 - 16:56
زادوها فالگراد گاع ، راه والله منكدب عليكم اخوتي ، راه حنا العرب لا مسؤولين ولا شعوب لا أغنياء ولا فقراء ، الأغلبية الساحقة خاصها الوعي و التمدرس و الأخلاق و المبادئ ، على سبيل المثال كتلقا طبيب ولا محامي شابع قراية و علم ولكن ممربيش ، ولا معندوش اخلاق المهنة ولا مبادئ .... ولا فقير حاقد ، ولا غني متغطرس ، مسؤول ... إلخ
أنا لا أتكلم عنا كمسلمين ، أتكلم عنا كعرب ، لأن الإسلام مفيهش عربي ولا ألباني ولا أمازيغي ...
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3
3 - الحسين الأحد 25 غشت 2019 - 16:59
في الولاية المتحدة الأمريكية واوروبا امثال هاؤلاء لن يرجعوا الى اي منصب في الدولة مادامت السماوات والارض .مصيرهم السجن اوالشارع.
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