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الرئيسية | خارج الحدود | الآلاف من الروهينغا يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية"

الآلاف من الروهينغا يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية"

الآلاف من الروهينغا يحيون ذكرى "الإبادة الجماعية"
هسبريس - رويترز
الأحد 25 غشت 2019 - 19:00

تجمع مئة ألف على الأقل من اللاجئين الروهينغا قي مخيماتهم في بنغلادش اليوم الأحد بمناسبة مرور عامين على بدء الحملة العسكرية الوحشية في ميانمار التي أجبرت أكثر من 730 ألف شخص على الفرار عبر الحدود.

وأدت حشود ضخمة صلوات فوق تل على أرواح الأقارب الذين قتلوا خلال أعمال العنف.

وشارك آخرون في مسيرة تحت الشمس الحارقة مرددين هتافات من بينها "نريد العدالة" و"لا لمزيد من الإبادة الجماعية". وارتدى البعض قمصانا كتب عليها "ذكرى الإبادة الجماعية للروهينغا".

وأحيا الروهينغا ذكرى الإبادة الجماعية وسط توتر في بعض الأماكن بالمخيمات بعد أن قتلت قوات الأمن اثنين من الروهينغا بالرصاص أمس السبت قائلة إنهما تورطا في قتل مسؤول في الحزب الحاكم.

ويعيش أكثر من مليون شخص في المخيمات التي أقيمت في جنوب بنغلادش والتي تمثل أكبر تجمع للاجئين في العالم فر أغلبهم بسبب العنف ضدهم في عام 2017. وتقول الأمم المتحدة إن الحملة على الروهينغا نفذت بنية الإبادة الجماعية.

ويقول اللاجئون إن قوات الأمن في ميانمار ومدنيين بوذيين ارتكبوا أعمال قتل جماعي وأعمال اغتصاب جماعي أيضا خلال أسابيع من "عمليات التطهير".

وتنفي ميانمار هذه الاتهامات وتقول إنها كانت تنفذ عمليات مشروعة بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مواقع الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abderrahim الأحد 25 غشت 2019 - 19:27
جميع الدول الإسلامية في خبر كان...
اللهم ارحم اموات مسلمي ميانمار وارحم المسلمين اجمعين ٱمين
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