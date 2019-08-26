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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تنقذ 22 مهاجرا حاولوا الهروب إلى إنجلترا

فرنسا تنقذ 22 مهاجرا حاولوا الهروب إلى إنجلترا

فرنسا تنقذ 22 مهاجرا حاولوا الهروب إلى إنجلترا
هسبريس – إفي
الاثنين 26 غشت 2019 - 05:12

نفذت فرنسا فجر الأحد عملية إنقاذ بحري لإخراج 22 مهاجرا من قناة بحر المانش واجهوا صعوبات من أجل الوصول إلى سواحل إنجلترا.

وأشارت محافظة المانش البحرية وبحر الشمال في بيان إلى أن المهاجرين، من بينهم سيدة وطفل، كانوا على متن "قارب صغير على بُعد نحو 5 كيلومترات من بلدة دينكيرك الفرنسية".

وبعد الإنذار الذي أطلقته سفينة (Dunkerque Seaway) بعد منتصف الليل بقليل، أرسل المركز التشغيلي الإقليمي للمراقبة والإنقاذ قاربين لإخراج الراكبين.

وصعد الـ22 مهاجرا، الذين لم تُحدد جنسياتهم، على متن سفينة (Nordet)، ووصلوا فجر الأحد لبلدة دينكيرك، حيث كان رجال الإطفاء والشرطة في استقبالهم.

ومن المقرر أن يستعرض وزيرا داخلية فرنسا، كريستوف كاستانير، وبريطانيا، بريتي باتيل، قضية الرحلات غير الشرعية عبر بحر المانش، والتي زادت بشكل واضح منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت محافظة المانش البحرية أن خدمات الإنقاذ البحري في البلدين، أنقذت ألف و326 شخصا منذ يناير الماضي وحتى منتصف غشت الجاري.

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