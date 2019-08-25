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كُتّاب وآراء
"اليمين المتطرف" الفرنسي يحل ضيفا على الأسد
يزور وفد من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، الذي تقوده ماري لوبان، سوريا، الأسبوع المقبل للاجتماع بأعضاء من نظام الرئيس بشار الأسد.
وأعلن عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب والوزير السابق، تيري مارياني، الأحد عبر حسابه على شبكة (تويتر) الاجتماعية أن الزيارة ستستمر من السابع والعشرين من غشت الجاري وحتى مطلع شتنبر المقبل، وسيتخللها لقاءات مع "مسئولين سياسيين واقتصاديين وثقافيين ودينيين بالبلد العربي الذي يحارب بشجاعة وبنجاح كبير المتطرفين والإرهابيين الإسلاميين".
وأوضح السياسي، المعروف بقربه من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي زار سوريا مرات عديدة التقى خلالها بالرئيس بشار الأسد، أن الوفد سيضم أيضا أعضاء آخرين بالبرلمان الأوروبي عن الحزب اليميني مثل نيكولا باي وفيرجين جورون.
يذكر أن مارياني تولى حقيبة النقل خلال الفترة من 2010 وحتى 2012 خلال فترة الرئيس المحافظ نيكولا ساركوزي.
وقضى مسيرته السياسية مع حزب اليمين، الذي انتهج على مدار سنوات عديدة سياسة التقارب مع الجبهة الوطنية، التي تحولت إلى الحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وانضم بداية العام الجاري لحزب لوبان وكان "العضو الثالث" في الحزب الذي يفوز بمقعد داخل البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات الأوروبية الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
* بالنسبة لنا ، يلزم أن يكون لنا نفس الرأي ، ويجب أن يكون
لنا إجماع في أي قضية كانت .
* أما الفرنسيين ، فينقسمون عليك ، حيث جهة تؤيدك ، وأخرى
تعارضك ، وأخرى تتلزم الحياد ، و آخرون يعملون معك( بَـيْـع و مقال ).
* لا يؤيدونك جميعاً لكي لا تلعب عليهم 10 . و لا يعارضونك جميعاً
لكي لا تهرب منهم إلى جهة أخرى . و بهذا قاضين أغراضهم ومصالح
بلدهم ، وهذه هي الديموقراطية . ـ المصالح هي التي تتحكم و تحكم .