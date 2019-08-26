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الرئيسية | خارج الحدود | نائب سابق يتحدى ترامب في الانتخابات التمهيدية

نائب سابق يتحدى ترامب في الانتخابات التمهيدية

نائب سابق يتحدى ترامب في الانتخابات التمهيدية
هسبريس – د.ب.أ
الاثنين 26 غشت 2019 - 00:27

أعلن عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي عن خوض الانتخابات التمهيدية ضد الرئيس دونالد ترامب لخوض انتخابات الرئاسة، قائلا إن الناخبين الجمهوريين في حاجة إلى بديل.

وأعلن جو وولش، وهو مقدم برامج حوارية إذاعية، عن نيته عبر شبكة "أيه بي سي نيوز". وقال وولش: "أعتزم المنافسة على الرئاسة ... سأنافس لأن (ترامب) غير كفء. والبعض يحتاج إلى دفعة وهناك حاجة لوجود بديل. البلاد مريضة بالحالة المزاجية ونوبات الغضب لهذا الرجل. إنه طفل".

كان وولش قد امتطى موجة انشقاق الناخبين في انتخابات الكونغرس عام 2010، كمؤيد لحركة حزب الشاب التي أحدثت هزة للحزب الجمهوري بمطالب بخفض الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي. ومثل لفترة واحدة مقاطعة في ولاية إيلينوي.

يواجه وولش صعوبة كبيرة في مواجهة رئيس حالي يتمتع بدرجة عالية من التأييد داخل الحزب الجمهوري. لكنه قال إنه يشعر بأنه مضطر لخوض الانتخابات بشكل جزئي لأنه "ساعد في صناعة ترامب".

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