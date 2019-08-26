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الرئيسية | خارج الحدود | أسعار العملات الرقمية تتهاوى أمام الدولار الأمريكي

أسعار العملات الرقمية تتهاوى أمام الدولار الأمريكي

أسعار العملات الرقمية تتهاوى أمام الدولار الأمريكي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 26 غشت 2019 - 03:55

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 0.3 %، ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و76 دولار، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، الأحد، أن سعر عملة لايتكوين المشفرة انخفض كذلك بنسبة 1.1% إلى 73 دولارا. وهي تقل حاليا بنسبة 81% عن مستوى 375 دولارا الذي وصلت إليه في 19 دجنبر 2017. وارتفعت بنسبة 146% حتى الآن خلال العام الجاري.

وتذبذبت أسعار البيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3.8 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و977 دولار وعشرة آلاف و356 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 49% عن المستوى المرتفع الذي سلجته في 17 دجنبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولارا.

كما هبطت عملة الريبل الرقمية المشفرة بنسبة 7ر0% إلى 27 سنت.

وتراجعت عملة إثريوم بنسبة 0.8 % إلى 188 دولارا.

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