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الرئيسية | خارج الحدود | شظايا الصراع بين "بوبا" و"كاريس" تصل المغرب

شظايا الصراع بين "بوبا" و"كاريس" تصل المغرب

شظايا الصراع بين "بوبا" و"كاريس" تصل المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 10:11

تحوّل صراع بين مغنّيَي راب فرنسيين إلى اتّهامات متبادلة بالحطّ من قيمة النّساء المغربيات، والمغاربيات عموما، بعدما انتشرت مقاطع سابقة من أغان لهما تتضمّن كلاما نابيا وأوصافا مهينة للمرأة.

ووردت في أغاني المُغَنّيين "بوبا" و"كاريس"، خلال "صراعِهِما الموسيقيّ"، مقاطع تحُطّ من قيمة المرأة المغربية، والمغاربية عامة، مما دفع "بوبا" إلى اتهام "كاريس" بالعنصرية.

وقد أُلغِيَ حفلان كان من المزمع أن يحيِيَهُما "كاريس" بإحدى العلب الليلية بمدينة مراكش، يومي 23 و24 غشت الجاري.

وبدأ الصراع بين مغنّيَي الراب بمقطع موسيقي من أغنية تعود إلى عام 2014، توعّد فيه الفرنسي "كاريس" مواطنه "بوبا" بأنّه سيكون سبب أفول نجمِه.

وتطورت الأحداث بين الاثنين إلى أن بلغت حد الاشتباك بالأيدي في مطار أورلي بفرنسا، وهو ما تسبب في احتجازهما، والحكم عليهما بالسجن موقوف التنفيذ وغرامات مالية.

الغريمان اللذان كانا صديقين وسبق لهما أن أصدرَا أغنيّتين مشتركتين، صارا اليوم يتوعّدان بعضهما بقتال دون قوانين في حلبة "إم إم إي"، وهو ما وافقا على القيام به خارج فرنسا لمنعها هذا الصّنف القتالي داخل أراضيها، قبل أن يتوقّف الأمر بطلب "كاريس" إجراءه بتونس، فيما أراد "بوبا" إجراءه على الأراضي الأوروبية حتى يكون "عرضا" يسهل على معجبيهِما حضوره، واتّهم غريمَه بالتّهرّب من النّزال.

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