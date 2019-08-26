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غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع اللبنانية
الاثنين 26 غشت 2019 - 01:43
شنت إسرائيل غارات جوية فجر اليوم الإثنين على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، وفقا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.
وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الضربات استهدفت مبنى القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها قصفت أهدافاً في سورية لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.
وكان حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصرَ للحزب في سورية جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية" .