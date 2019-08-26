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كُتّاب وآراء
رصد تحركات عسكرية إسرائيلية في الجنوب اللبناني
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، اليوم الاثنين، بتسجيل تحركات عسكرية للجيش الاسرائيلي في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا في جنوب البلاد.
وقال المصدر نفسه إنه "تسجل في هذه الاثناء تحركات مدرعة لجيش العدو في محيط موقع السماقة المواجه لبلدة كفرشوبا ، في حين غابت الدوريات المعادية عن الخط العسكري الموازي للخط الازرق على طول المحور الممتد من مرتفعات الوزاني، وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا".
وكانت ثلاثة انفجارات هزت البقاع الأوسط في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تبين أنها ناجمة عن غارات إسرائيلية، وقالت الوكالة: "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا، غربي زحلة، حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل".
وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام أن "عناصر الموقع ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران"؛ ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الغارات تسببت في خسائر.
يأتي هذا غداة إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافاً في سورية لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة. كما يأتي بعد سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية وانفجار أخرى في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت متسببة بأضرار مادية في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية لتنظيم "حزب الله".
وكان حسن نصرالله، الأمين العام لـ"حزب الل"،ه قد تعهد بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء لبنان، مشيرا إلى أن الرد على مقتل عناصر للحزب في سورية جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".