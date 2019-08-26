أردوغان يمهّد لإرسال قوات بريّة إلى شمال سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بأن بلاده "مستعدة لإرسال قوات برية إلى شمال سورية قريبا جدا".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان، حول المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في سورية، قوله: "نتوقع أن تدخل قواتنا البرية المنطقة قريبا جدا".

جدير بالذكر أن كلا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا، شهر غشت الجاري، على إقامة منطقة عازلة في شمال سورية دون أن تتوافر معلومات دقيقة عن هذه الخطوة.

وتسعى أنقرة للسيطرة على منطقة تقع على بعد 40 كيلومترا من حدودها داخل أراضي شمال سورية، وتراهن على ذلك القضاء على القوات الكردية السورية التي تدعمها أمريكا في هذه المنطقة.