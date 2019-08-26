24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. إتلاف الممتلكات العمومية (5.00)

  2. منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران (5.00)

  3. تزيين جدران مارينا (5.00)

  4. العمل التطوعي في المغرب .. تراجع الوتيرة وغياب الدعم الرسمي (5.00)

  5. جاذبية استقطاب الشركات‬ تضع المغرب في صدارة الدول المغاربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مصرع عسكري في تحطم طائرة لسلاح الجوّ الإسباني

مصرع عسكري في تحطم طائرة لسلاح الجوّ الإسباني

مصرع عسكري في تحطم طائرة لسلاح الجوّ الإسباني
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 غشت 2019 - 14:43

قالت وزارة الدفاع الإسبانیة، الیوم الاثنین، إن طائرة عسكریة تحطمت في البحر الأبیض المتوسط مسفرة عن مقتل طیارها.

وأضافت الوزارة، في بیان، أن "الطیار كان الراكب الوحید وتمكن من القفز من المركبة قبل تحطمھا قبالة سواحل بلدة في محافظة مورسیا، جنوب شرقي البلاد، ما أحیا الأمل بإمكانیة العثور عليه على قید الحیاة".

وأوضح المصدر نفسه أن "الوزارة أطلقت قوارب إنقاذ وطائرة مروحیة للبحث عن الطیار العسكري، لكنھا وجدته وقد فارق الحیاة في عرض البحر"، وذكر أن الطائرة التابعة لسلاح الجو من طراز "سي-101".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.