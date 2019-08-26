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كُتّاب وآراء
مصرع عسكري في تحطم طائرة لسلاح الجوّ الإسباني
قالت وزارة الدفاع الإسبانیة، الیوم الاثنین، إن طائرة عسكریة تحطمت في البحر الأبیض المتوسط مسفرة عن مقتل طیارها.
وأضافت الوزارة، في بیان، أن "الطیار كان الراكب الوحید وتمكن من القفز من المركبة قبل تحطمھا قبالة سواحل بلدة في محافظة مورسیا، جنوب شرقي البلاد، ما أحیا الأمل بإمكانیة العثور عليه على قید الحیاة".
وأوضح المصدر نفسه أن "الوزارة أطلقت قوارب إنقاذ وطائرة مروحیة للبحث عن الطیار العسكري، لكنھا وجدته وقد فارق الحیاة في عرض البحر"، وذكر أن الطائرة التابعة لسلاح الجو من طراز "سي-101".