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الرئيس الأمريكي يضع "شرطا" للقاء الرئيس الإيراني
الاثنين 26 غشت 2019 - 17:47
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل ظروف معينة.
وقال ترامب اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية: "إذا كانت الظروف مواتية، سأكون مستعدا بالتأكيد".