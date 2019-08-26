الرئيس الأمريكي يضع "شرطا" للقاء الرئيس الإيراني

هسبريس - د.ب.أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للالتقاء بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل ظروف معينة.

وقال ترامب اليوم الاثنين في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية: "إذا كانت الظروف مواتية، سأكون مستعدا بالتأكيد".