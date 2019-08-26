24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. إتلاف الممتلكات العمومية (5.00)

  2. تزيين جدران مارينا (5.00)

  3. طفل يتسلق جبل توبقال (5.00)

  4. جاذبية استقطاب الشركات‬ تضع المغرب في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  5. اليأس والبطالة يوحدان شباب إقليم زاكورة .. وأوروبا "الجنة المفقودة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الجزائري يطالب بانتخابات "في أقرب الآجال"

الجيش الجزائري يطالب بانتخابات "في أقرب الآجال"

الجيش الجزائري يطالب بانتخابات "في أقرب الآجال"
هسبريس - ا ف ب
الاثنين 26 غشت 2019 - 23:11

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، و"الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

ويعتبر نائب وزير الدفاع الجزائري قايد صالح الرجل القوي في البلاد بعد تنحّي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل.

وأكد صالح رفضه "المراحل الانتقالية وخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير، والتي تطالب بإسقاط النظام وخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.

وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليوز لعدم وجود أي مرشّح.

ويتولى الحكم حاليا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي انتهت ولايته في 9 يوليوز ومدّدها المجلس الدستوري "إلى غاية انتخاب رئيس جديد".

وشكّل عبد القادر بن صالح "هيئة الوساطة والحوار الوطني" المكلفة بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.

وترفض الحركة الاحتجاجية الحوار مع هذه الهيئة، وتعتبر أن أي انتخابات تجريها السلطة الحالية لن تفضي إلا إلى الإبقاء على "النظام" الحالي المتّهم بتزوير الانتخابات في عهد بوتفليقة الذي حكم البلاد منذ عام 1999 حتى عام 2019.

وأعلن الفريق قايد صالح، في بيان نشرته وزارة الدفاع، أن "المنطق يفرض الشروع في التحضير" للانتخابات الرئاسية "خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وجدد رئيس الأركان الجزائري "الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن".

وتابع قائلا إن "هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية وخيمة العواقب".

وأشاد بـ"جهود" الهيئة، فيما ندّد بـ"الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار".

ووافقت أحزاب قليلة قريبة من السلطة أو تنتمي إلى المعارضة المقبولة من النظام على لقاء الهيئة، التي لم تنجح حتى الساعة في إقناع بقية أطياف المعارضة والشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني وشخصيات "الحراك".

وتراجع زخم التظاهرات الأسبوعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعطلة المدرسية، وسيشكّل شهر سبتمبر اختبارا لقدرة الحركة الاحتجاجية على التعبئة، في الوقت الذي يبدو أن الأزمة في الجزائر وصلت إلى طريق مسدود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.