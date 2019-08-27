وحدات "حماية الشعب" تغادر مواقع حدودية سورية

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير كثيرا من مناطق شمال سوريا وشرقها أن وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية سحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من بعض المواقع على الحدود مع تركيا، مما يظهر التزامها بالمحادثات الجارية.

وكانت تركيا وأمريكا قد اتفقتا، خلال شهر غشت الجاري، على إقامة مركز مشترك للمنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها على امتداد الحدود الشمالية الشرقية لسوريا، لكن لم تقدما تفاصيل تذكر عن حجم المنطقة أو هيكل قيادة القوات التي ستعمل بها.

وقالت السلطة التي يقودها الأكراد إن "وحدات حماية الشعب انسحبت من منطقتي تل أبيض ورأس العين في الأيام القليلة الماضية، مما يثبت جدية الاتزام بالتفاهمات الجارية والحرص على التوصل إلى حل لكافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار".