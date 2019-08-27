24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. اليابان تدعم مغربية الصحراء وتتطلع لولوج بوابة إفريقيا السمراء (5.00)

  2. "هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا" (5.00)

  3. "دارت" والسلفات الصغرى تؤمن مصاريف الدخول المدرسي للمغاربة (5.00)

  4. هسبريس تتوج بجائزة "أوشاكور" للصحافة بتافراوت‬ (5.00)

  5. مبادرة مغربية تستحضر ذكرى إحراق المسجد الأقصى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الجزائري يتوعد بالتصدي لـ"العصابة وأذنابها"

الجيش الجزائري يتوعد بالتصدي لـ"العصابة وأذنابها"

الجيش الجزائري يتوعد بالتصدي لـ"العصابة وأذنابها"
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 15:40

جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، ثبات المؤسسة العسكرية على مواقفها، مؤكدا أنها "ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة للعصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها، ولن تسمح لأي كان بالمساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل".

وقال صالح، في خطاب جديد له اليوم الثلاثاء بقيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران غربي الجزائر: "سنعمل معا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار، لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم، بل أملاها عليهم أسيادهم، الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم، محاولة منهم لتقزيم دور الجزائر إقليميا ودوليا، هذا البلد القارة الغني بتاريخه العريق، القوي بمواقفه المبدئية الثابتة، والثري بطاقاته وخيراته".

وأضاف: "الجزائر ليست في حاجة إلى مثل هؤلاء البشر، بل هي بحاجة إلى الوطنيين المخلصين الذين يعملون وفق خطط مدروسة، متحلين في ذلك بروح المسؤولية والتحفظ، ويتفادون تقديم تصريحات طائشة غير محسوبة العواقب، ويسعون إلى طرح مبادرات تخدم البلاد وتساهم في خروجها من الأزمة".

ونوه صالح إلى أن الشعب الجزائري الواعي والراشد لا يحتاج إلى وصاية أي جهة كانت، ولا يحتاج إلى من يملي عليه ما يجب فعله، وهو وحده من يختار بكل حرية وشفافية رئيس الجمهورية القادم، وأكد أن الجيش الجزائري لازال عازما على المساهمة بفعالية في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها البلاد، وسيواصل سعيه إلى تذليل كافة الصعاب وتحييد العقبات ونزع كافة الألغام المزروعة من قبل العصابة في مختلف المؤسسات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.