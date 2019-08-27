ماكرون يدافع عن "عدم انحياز" فرنسا إلى أمريكا

هسبريس - إفي

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن دور بلاده كـ"قوة توازن" بمرونة من أجل تبني مواقفها الخاصة، ولا تكون منحازة للولايات المتحدة.

وقال ماكرون في خطاب معتاد بمناسبة العودة من العطلة أمام سفراء فرنسا المجتمعين في العاصمة باريس: "نحن لسنا قوة تابعة"، رغم أن الولايات المتحدة تعتبر "حليفا مهما" بالنسبة لنا.

وتابع: "لسنا قوة تعتبر أعداء حلفائها أعداء لها أيضا".

وذكر الرئيس الفرنسي أن هذه الدور كقوة توازن بات واضحا مع تدخلها من أجل البحث عن مخرج للأزمة القائمة بسبب البرنامج النووي لإيران من خلال دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى زيارة بياريتز، حيث كانت تعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى (جي7).

وقال ماكرون إن العالم يشهد "انتهاء الهيمنة الغربية، وفي هذا الوضع إذا ظلت فرنسا كمتفرج فقط، سوف نفقد بشكل نهائي السيطرة، وسنزول"، مؤكدا أن العالم سيتمحور حول مركزين كبيرين، الصين والولايات المتحدة.

لذلك، أكد أن رهانه على "سيادة أوروبية" يجب أن تشمل بريطانيا، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن على الأوروبيين أن يكونوا أكثر قدرة على حماية حدودهم أمام أزمة الهجرة، مشيرا إلى أن ذلك يمضي عبر التوافق بشأن آلية لـ"إنزال مستدام" للمهاجرين الذين يتم انقاذهم بواسطة سفن إغاثة في البحر المتوسط.