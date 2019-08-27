إندونيسيا تعبئ 8 آلاف إطفائي لإخماد حرائق الغابات

هسبريس - متابعة

نشرت السلطات الاندونيسية، اليوم الثلاثاء، 8072 إطفائيا على الأقل، و34 مروحية، لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق من جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو".

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، آجوس ويبواو، إن الحرائق اندلعت في ستة أقاليم، مما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق.

وأبرز المتحدث أنه "تم رصد 358 نقطة ساخنة تشير إلى حرائق يوم أمس الإثنين".

وتقع حرائق الغابات سنويا في إندونيسيا، وغالبا ما تتضرر دول سنغافورة وماليزيا وتايلاند المجاورة من الضباب الدخاني الناجم عن هذه الحرائق، والتي تصل بتلوث الهواء إلى مستويات مقلقة.