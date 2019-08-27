24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:23
|06:54
|13:34
|17:08
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سابقة سعودية .. متاجر تبقي أبوابها مفتوحة خلال أوقات الصلاة
- مخيم الأمن الوطني يتوج تلاميذ متفوقين بأكادير
- مغاربة والحرية الفردية
- الجزائر "تبدل جلدها" في الخارج وتعين "سفيرا متشنجا" في المملكة
- مطار ميونيخ يلغي 130 رحلة بسبب مسافر مفقود
اليابان تدعم مغربية الصحراء وتتطلع لولوج بوابة إفريقيا السمراء (5.00)
"دارت" والسلفات الصغرى تؤمن مصاريف الدخول المدرسي للمغاربة (5.00)
- الفنانة أمينة رشيد ترحل إلى دار البقاء عن 83 عاماً - (121)
- نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن - (106)
- "هيئة الأطباء" تشكو الإعلامي عمورة إلى "الهاكا" - (95)
- "فرنسة التعليم" .. تحدي التكوين اللغوي يواجه أساتذة المواد العلمية - (52)
- نقابة تدعو "وزارة أمزازي" إلى حل سريع لأزمة "الأساتذة المتعاقدين" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إندونيسيا تعبئ 8 آلاف إطفائي لإخماد حرائق الغابات
نشرت السلطات الاندونيسية، اليوم الثلاثاء، 8072 إطفائيا على الأقل، و34 مروحية، لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق من جزيرتي "سومطرة" و"بورنيو".
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، آجوس ويبواو، إن الحرائق اندلعت في ستة أقاليم، مما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى مستويات غير صحية في بعض المناطق.
وأبرز المتحدث أنه "تم رصد 358 نقطة ساخنة تشير إلى حرائق يوم أمس الإثنين".
وتقع حرائق الغابات سنويا في إندونيسيا، وغالبا ما تتضرر دول سنغافورة وماليزيا وتايلاند المجاورة من الضباب الدخاني الناجم عن هذه الحرائق، والتي تصل بتلوث الهواء إلى مستويات مقلقة.