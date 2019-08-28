رئيس الوزراء البريطاني يوقف العمل البرلماني

هسبريس ـ مُتابعة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان، من منتصف شتنبر وحتى منتصف أكتوبر المقبلين، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقال جونسون في خطاب للنواب إنه تواصل، اليوم الأربعاء، مع ملكة بريطانيا لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من شتنبر قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق للرابع عشر من أكتوبر.

وكان زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك، في الحادي والثلاثين من أكتوبر، حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.