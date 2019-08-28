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كُتّاب وآراء
حريق متعمّد يسلب أرواح 23 شخصا بحانة مكسيكية
قتل 23 شخصا على الأقل وجرح 13 آخرون في حريق متعمد، على ما يبدو، في حانة بمدينة كواتساكوالكوس بولاية فيراكروز، شرق المكسيك، حسب مكتب المدعي العام.
وقال المدعي العام إن بين القتلى 8 نساء، موضحا أن نيابة فيراكروزK التي تعد من أكثر المناطق تضررا من العنف المرتبط بتهريب المخدرات، فتحت تحقيقا في الواقعة.
واضاف المدعي العام، في بيان، أن الحريق "من المحتمل أن يكون نتيجة هجوم"، بينما ذكرت تقارير وسائل الإعلام إن الحريق اندلع عقب قيام أشخاص باقتحام الحانة وإلقاء عبوات حارقة.
وقال حاكم فيراكروز في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن "الجريمة الشنيعة لن تمر دون عقاب".
وهرع الاهالي إلى الحانة، وقالت امرأة تبحث عن ابنها الذي يعمل في عين المكان: "أريد أن أطمئن أنه بخير"، وذلك بعد أن بحثت عنه دون جدوى في المستشفيات المحلية.
وبدت الحانة من الداخل متفحمة والكراسي مقلوبة، فيما تناثر الركام في أرجائها، وقد تجمعت فرقة من الشرطة وسيارات الطوارئ أمام المبنى.
وفيراكروز من المناطق التي تشهد أسوأ أعمال العنف في المكسيك، وموقعها الاستراتيجي على الساحليجعلها طريقا لتجار المخدرات والمهربين الذين ينقلون مهاجرين غير قانونيين إلى أمريكا.