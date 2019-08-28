"حماس" تتهم عملاء لإسرائيل باستهداف أمنيين

هسبريس - د.ب.أ

اتهم مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، عملاء لإسرائيل بالوقوف وراء تفجيرين استهدفا عناصر أمن للحركة في غزة؛ وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وجرح آخرين.

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، خلال تشييع جثامين القتلى في غزة، إن "جريمة الليلة الماضية التي استهدفت خيرة أبنائنا إنما تصب في خانة استثمار الاحتلال الإسرائيلي وعملائه الذي لا يطيب لهم المقام أن يجدوا غزة في أمان".

وأضاف الحية أن "الاحتلال يشهد اليوم إرباكا في مشهده الداخلي وجبهاته المختلفة متصاعدة ومتوترة في الشمال أو في أرضنا، سواءً في الضفة الغربية أو القدس أو قطاع غزة، فيحاول عملاء الاحتلال أن يريحوا الجبهة الإسرائيلية بإحداث إرباك في جبهتنا الداخلية".

وأكد القيادي في حماس أن "كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن في قطاع غزة ستبوء بالفشل".

وأصدرت حماس بيانا توعدت فيه بأن "يد الغدر والخيانة التي قامت بهذه الجريمة سوف تقطع من جذورها، ولن نسمح تحت أي ظرف من الظروف لفئة مارقة أن تهدد الأمن والسِّلم الأهلي في قطاع غزة".

وقالت الحركة إن "ما فشل العدو (إسرائيل) في أن يحققه، عبر إرهابه وقصفه وحروبه من تدمير الروح المعنوية وضرب الجبهة الداخلية وتغيير سلم الأولويات الوطنية، لن تستطيع فئة مارقة جبانة أن تقوم به".

وأضافت أن "شعبنا الفلسطيني أوعى من أن تؤثر فيه هذه الحوادث والملمات؛ فهو شعب صلب المراس، عصي على المؤامرات، ولا تهزه النوائب، وقادر على التعامل مع هذه الجرائم بحكمة واقتدار".

واستهدف انفجاران، الليلة الماضية، حاجزين للشرطة التابعة لحركة حماس في غربي مدينة غزة؛ وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر أمن وجرح آخرين من دون أن تتضح الملابسات الرسمية للحادثين والجهات التي تقف خلفهما.

من جهته، أعلن إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس، للصحافيين في غزة عن "إيقاف بعض الأشخاص وتحقيق تقدم في التحقيقات الجارية في ملابسات الانفجارين".

واعتبر البزم أن "من قام بهذه التفجيرات أهدافهم تتقاطع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى دائما إلى خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية وضرب حالة الأمن والاستقرار فيها".

وتابع قائلا :"سنتخذ كل الإجراءات اللازمة، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول البعث والمساس بحالة الاستقرار في قطاع غزة".

وأصدرت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بيانات تندد فيه بانفجاري غزة وتحذر من مساع لنشر الفوضى في الساحة الداخلية.