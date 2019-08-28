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جيش لبنان يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة
الأربعاء 28 غشت 2019 - 18:57
قال مصدران أمنيان لبنانيان ووسائل إعلام محلية إن الجيش اللبناني فتح النار على طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان اليوم الأربعاء.
وقال مصدر أمني لرويترز إن القوات أطلقت النار من بنادق إم-16.
كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال يوم الاثنين إن بلاده لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الأحد.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "نتحرى الأنباء".