هبة أمريكية لتونس تبلغ قيمة 335 مليون دولار

هسبريس - و.م.ع

منحت الولايات المتحدة تونس هبة بقيمة 335 مليون دولار (ما يعادل 1 مليار دينار تونسي)، ستخصص لتمويل مشاريع وبرامج لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التشجيع على المبادرة الخاصة لتشغيل الشباب وتحسين الحكامة.

وتندرج هذه الهبة، التي تعد ثمرة مفاوضات معمقة انطلقت منذ قرابة سنة، في إطار برنامج تعاون ودعم أمريكي لتونس يمتد على 5 سنوات (2019-2024).

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، الذي وقع على هذه الاتفاقية، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس، بيتر ريلي، على أهمية الدعم المقدم بالنظر إلى المجالات التي سيشملها وخاصة منها تعزيز المبادرة الخاصة وتوفير فرص التشغيل ودعم الحكامة الرشيدة.

واعتبر العذاري أن حجم الدعم يعكس عمق العلاقات التونسية الأمريكية ومتانتها، مشيرا إلى تطور التعاون بين البلدين بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز الوزير التونسي أن قرار إقامة تمثيلية موسعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس يعكس حرص الجانب الأمريكي على تعزيز التعاون وتعميقه بين البلدين والالتزام بدعم تونس في إنجاح المسار التنموي.

وأكد المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مايكل هارفي، من جانبه، على العمل على دعم تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دفعا للتعاون في اتجاه دعم القدرات المحلية وغيرها من البرامج.