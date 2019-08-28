24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)

  2. ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)

  3. هبة أمريكية لتونس تبلغ قيمة 335 مليون دولار (5.00)

  4. يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)

  5. "النّهج" ينتقد نصب "الهولوكوست" وتعميق الفوارق (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | هبة أمريكية لتونس تبلغ قيمة 335 مليون دولار

هبة أمريكية لتونس تبلغ قيمة 335 مليون دولار

هبة أمريكية لتونس تبلغ قيمة 335 مليون دولار
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:55

منحت الولايات المتحدة تونس هبة بقيمة 335 مليون دولار (ما يعادل 1 مليار دينار تونسي)، ستخصص لتمويل مشاريع وبرامج لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التشجيع على المبادرة الخاصة لتشغيل الشباب وتحسين الحكامة.

وتندرج هذه الهبة، التي تعد ثمرة مفاوضات معمقة انطلقت منذ قرابة سنة، في إطار برنامج تعاون ودعم أمريكي لتونس يمتد على 5 سنوات (2019-2024).

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، الذي وقع على هذه الاتفاقية، اليوم الأربعاء، مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتونس، بيتر ريلي، على أهمية الدعم المقدم بالنظر إلى المجالات التي سيشملها وخاصة منها تعزيز المبادرة الخاصة وتوفير فرص التشغيل ودعم الحكامة الرشيدة.

واعتبر العذاري أن حجم الدعم يعكس عمق العلاقات التونسية الأمريكية ومتانتها، مشيرا إلى تطور التعاون بين البلدين بصفة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز الوزير التونسي أن قرار إقامة تمثيلية موسعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس يعكس حرص الجانب الأمريكي على تعزيز التعاون وتعميقه بين البلدين والالتزام بدعم تونس في إنجاح المسار التنموي.

وأكد المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مايكل هارفي، من جانبه، على العمل على دعم تونس في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دفعا للتعاون في اتجاه دعم القدرات المحلية وغيرها من البرامج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مماد ركيبي الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:52
امريكا من المستحيل ان تمنح الاعانات دون مقابل !!فأكيد هناك عدة صفقات وتنازلات لصالح هيمنة امريكا ووراءها اسراءيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - khalil الأربعاء 28 غشت 2019 - 21:19
المال مقابل العلمانية. ليس المال بدون مقابل . على الدولة التونسية ان تاخد المال وان تطبق ما يملى عليها بالحرف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.