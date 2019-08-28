"فيسبوك" تقيد الدعاية السياسية قبل انتخابات أمريكا

هسبريس - إفي

أعلنت شركة (فيسبوك) الأربعاء أنها ستضع لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالدعاية السياسية، قبل عام من انتخابات الولايات المتحدة، وستطالب هؤلاء الذين يدفعون مقابل للإعلانات الانتخابية بمزيد من وسائل إثبات الهوية.

وتعرضت عملاق الشبكات الاجتماعية لانتقادات حادة منذ انكشاف أمر تورط عملاء من روسيا في حملة تضليل ودفع مقابل إعلانات ممولة بهدف إثارة مشاعر القلق السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات 2016 والتي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وتضع (فيسبوك) بالفعل شروطا تتطلب إثبات تعريف من هؤلاء الذين ينشطون في مجال الدعاية السياسية، لكن الشركة تعتزم المطالبة بمزيد من المعلومات حول هويات الممولين سواء عبر الموقع أو شبكة (إنستاجرام) لمقاطع الصور والفيديو.

ومن المقرر تفعيل هذه الشروط الجديدة اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وبعد شهر يفترض أن يكون المعلنون ملتزمين بها، حال أرادوا ألا ترفض (فيسبوك) إعلاناتهم، بحسب الشركة