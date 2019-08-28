24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- الموظفون الأشباح
- فرنسيان يصدران مؤلفا عن "مغرب محمد السادس"
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (133)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (90)
- "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين - (70)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (69)
- "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فيسبوك" تقيد الدعاية السياسية قبل انتخابات أمريكا
أعلنت شركة (فيسبوك) الأربعاء أنها ستضع لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بالدعاية السياسية، قبل عام من انتخابات الولايات المتحدة، وستطالب هؤلاء الذين يدفعون مقابل للإعلانات الانتخابية بمزيد من وسائل إثبات الهوية.
وتعرضت عملاق الشبكات الاجتماعية لانتقادات حادة منذ انكشاف أمر تورط عملاء من روسيا في حملة تضليل ودفع مقابل إعلانات ممولة بهدف إثارة مشاعر القلق السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات 2016 والتي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وتضع (فيسبوك) بالفعل شروطا تتطلب إثبات تعريف من هؤلاء الذين ينشطون في مجال الدعاية السياسية، لكن الشركة تعتزم المطالبة بمزيد من المعلومات حول هويات الممولين سواء عبر الموقع أو شبكة (إنستاجرام) لمقاطع الصور والفيديو.
ومن المقرر تفعيل هذه الشروط الجديدة اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، وبعد شهر يفترض أن يكون المعلنون ملتزمين بها، حال أرادوا ألا ترفض (فيسبوك) إعلاناتهم، بحسب الشركة