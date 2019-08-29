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كُتّاب وآراء
أمريكا تلتزم بالدفاع عن حلفائها أمام تهديدات إيران
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء التزام بلاده بالدفاع عن حلفائها في ظل التهديدات الإيرانية.
وقال إسبر- في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دنفورد: "نتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة في منطقة الخليج"،بحسب قناة "الحرة".
وأضاف أن وزارة الدفاع (بنتاجون)تسعى للتأكد من حرية الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران".
وفيما يتعلق بافغانستان، قال إسبر إن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بإيجاد سبيل للتوصل إلى بضعة أهداف في أفغانستان "أولها ألا تبقى ملاذا آمنا لمن يريد أن يهاجم الولايات المتحدة، وأن يكون هناك اتفاق بين الفرقاء لدفع هذا البلد إلى الأمام".
وتجرى الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات منذ العام الماضي ، سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح بسحب الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان بعد 18 عاما من النزاع.
لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قال إنه "لا يمكن الإعلان عن وقت محدد للانسحاب من أفغانستان بسبب الظروف الأمنية الحالية هناك".
وأضاف دانفورد: "لو تم التوصل إلى اتفاق وتحسنت الظروف قد نغير موقفنا".