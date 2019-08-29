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الرئيسية | خارج الحدود | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 29 غشت 2019 - 15:50

قالت خدمة الإنقاذ الإسبانية إن خفر السواحل أنقذ 208 مهاجرين لدى محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا.

وجاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقل 15 مهاجرا، قادمة من ميناء إيطالي، بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وزورق إنقاذ خاص مسجل في المملكة الإيبيرية.

وقال خفر السواحل إن المهاجرين، وهم من دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، عُثر عليهم في ثلاث طوافات بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا.

ووصل نحو 18018 مهاجرا إلى إسبانيا هذا العام، حتى منتصف غشت الجاري وفقا لبيانات وزارة الداخلية، مسجلين انخفاضا بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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