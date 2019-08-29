رئيس إيطاليا يكلف كونتي بتشكيل الحكومة الجديدة

هسبريس ـ مُتابعة

كلف الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، القائم بأعمال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة، وفقا لما أعلنته الرئاسة الإيطالية اليوم الخميس.

قام ماتاريلا بتكليف كونتي، وهو أستاذ قانون يبلغ 55 عاما، بعدما اقترحه للمنصب حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي ممثل يسار الوسط.

وقال كونتي إنه سوف يسلم الرئيس مسودة قائمة بوزراء الحكومة "خلال أيام قليلة". وإذا ما سارت الأمور على نحو جيد، سيشارك في مراسم تأدية حكومته الجديدة اليمين الدستوري، يليه تصويت برلماني بالثقة على السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال للصحفيين في بيان إنها سوف تكون "حكومة تغيير"، وأضاف: "إنه وقت بدءموسم جديد، موسم جديد رائع للإصلاحات وللاستئناف وللأمل ولتقديم بعض الأجوبة للبلاد وأيضا بعض اليقين".

وحتى العام الماضي، رأس كونتي إدارة مدعومة من أغلبية ميالة للنزاع تضم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم. وانهارت الحكومة بعدما سحب زعيم الرابطة ماتيو سالفيني دعمه.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" المنتمية ليسار الوسط إن كونتي هو "لا مثيل له في تاريخ إيطاليا (حيث) أنه أول رئيس لحكومة يمينية يصبح بسلاسة رئيس حكومة يسارية".

وأقر رئيس الوزراء بأن لديه "الكثير من الشكوك" بشأن تغيير الانتماءات السياسية. وقال: "لقد تغلبت على هذه الشكوك بناء على إيماني أنني حاولت دائما العمل لمصلحة كل المواطنين دون استثناء".

لا ينتمي كونتي لأي أحزاب ولكن ينظر له على أنه قريب من حركة خمس نجوم. ومن المتوقع أن تكون حكومته الجديدة أكثر ودا تجاه الاتحاد الأوروبي وتتخذ خطا أكثر اعتدالا بشأن الهجرة من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي كان لسالفيني تأثيرا كبيرا عليها.