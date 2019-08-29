24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عطشى مولاي بوعزة يلجؤون إلى التصعيد بخنيفرة (5.00)

  2. باحث: أساتذة مغاربة يعملون في مطاعم بإسبانيا (5.00)

  3. "مي خدوج" .. سيدة نذرت حياتها لتخفيف معاناة مرضى السرطان (5.00)

  4. مشاريع تنموية تعزّز البنيات التحتية لمدينة وزان (5.00)

  5. أسواق نموذجية للقرب تتحول إلى بنايات مهجورة وسط مدينة ميدلت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | العراقيون يودعون الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط

العراقيون يودعون الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط

العراقيون يودعون الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط
هسبريس - رويترز
الخميس 29 غشت 2019 - 14:40

ودعت بغداد، اليوم الخميس، الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ الذي توفي الليلة الماضية إثر حادث سير.

وكان الخياط، وعمره 59 عاما، في طريقه من محافظة دهوك إلى العاصمة بغداد برفقة المتحدث باسم الاتحاد، الشاعر عمر السراي، عندما تعرضت السيارة التي تقلهما لحادث مروري توفي الخياط على أثره وأصيب السراي بجراح خفيفة.

وانطلقت جنازة الخياط، بعد ظهر اليوم الخميس، من مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وسط بغداد.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن "الخياط لعب أدوارا محورية بنشاطات الاتحاد العام وفعالياته المتعددة، كما كان شاعرا أثرى مكتبة الأدب بالعديد من الكتب والمقالات التي ستخلد اسمه بالجمال والإبداع والفكر القويم".

رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني رثيا الراحل، وكذلك عدد من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية؛ منها الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي قال في بيان إن نبأ رحيل الخياط "ترك وقعا مؤلما على الوسط الأدبي في العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع وإصرار على العمل من أجل خدمة زملائه الأدباء والكتاب العراقيين في جميع المحافل الأدبية".

ولد الخياط في محافظة ديالى عام 1960، وتقلد العديد من المناصب منها مدير الإعلام في وزارة الثقافة والمتحدث باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. من أبرز دواوينه الشعرية "جمهورية البرتقال"، كما كان يكتب عمودا أسبوعيا بصحيفة "طريق الشعب" التي تصدر عن الحزب الشيوعي العراقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.