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كُتّاب وآراء
العراقيون يودعون الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط
ودعت بغداد، اليوم الخميس، الشاعر والكاتب إبراهيم الخياط الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ الذي توفي الليلة الماضية إثر حادث سير.
وكان الخياط، وعمره 59 عاما، في طريقه من محافظة دهوك إلى العاصمة بغداد برفقة المتحدث باسم الاتحاد، الشاعر عمر السراي، عندما تعرضت السيارة التي تقلهما لحادث مروري توفي الخياط على أثره وأصيب السراي بجراح خفيفة.
وانطلقت جنازة الخياط، بعد ظهر اليوم الخميس، من مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وسط بغداد.
وقالت وزارة الثقافة، في بيان، إن "الخياط لعب أدوارا محورية بنشاطات الاتحاد العام وفعالياته المتعددة، كما كان شاعرا أثرى مكتبة الأدب بالعديد من الكتب والمقالات التي ستخلد اسمه بالجمال والإبداع والفكر القويم".
رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني رثيا الراحل، وكذلك عدد من المؤسسات الثقافية المحلية والعربية؛ منها الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي قال في بيان إن نبأ رحيل الخياط "ترك وقعا مؤلما على الوسط الأدبي في العراق والعالم العربي لما عرف عنه من تواضع وإصرار على العمل من أجل خدمة زملائه الأدباء والكتاب العراقيين في جميع المحافل الأدبية".
ولد الخياط في محافظة ديالى عام 1960، وتقلد العديد من المناصب منها مدير الإعلام في وزارة الثقافة والمتحدث باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. من أبرز دواوينه الشعرية "جمهورية البرتقال"، كما كان يكتب عمودا أسبوعيا بصحيفة "طريق الشعب" التي تصدر عن الحزب الشيوعي العراقي.