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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الأركان اللبناني: الوضع الأمني تحت السيطرة

رئيس الأركان اللبناني: الوضع الأمني تحت السيطرة

رئيس الأركان اللبناني: الوضع الأمني تحت السيطرة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 29 غشت 2019 - 16:47

قال رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، اليوم الخميس، إن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة بفضل جهوزية الوحدات العسكرية في مواجهة إسرائيل والإرهاب.

وقال اللواء العزم، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني" إنّ الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة بفضل جهوزية الوحدات العسكرية وتضحياتها المتواصلة في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب والعابثين بالاستقرار" مشيراً إلى أنَّ"الاعتداء الإسرائيلي الذي حصل مؤخراً يؤكد أكثر من أي وقت مضى، عدوانية هذا الكيان المجرم".

وأثنى اللواء الركن العرم"على المستوى القتالي المرتفع لعسكريي الفوج الذي يشكل منذ نشأته قبضة الجيش الحديدية، فقد خاض أشرس المعارك على امتداد الوطن".

وشدّد " على تكثيف الجهود والتدابير لطمأنة المواطنين ومكافحة الجرائم على أنواعها، إلى جانب مواصلة التدريب النوعي والاحترافي".

وتفقد اللواء العرم " فوج المغاوير في روميه، حيث جال في أقسامه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها الفوج وحاجاته والصعوبات التي يواجهها، والتقى الضباط والعسكريين وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة".

ونفّذ عسكريو الفوج مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة تحاكي مواجهة عناصر إرهابية والقضاء عليها.

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