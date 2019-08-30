الحرب والفقر يدفعان "شباب غزة" إلى المغامرة بحرا صوب أوروبا

هسبريس ـ رويترز

نصيحة شعبان خلف كانت واضحة لأي شخص من أهل غزة يفكر في التوجه صوب أوروبا بحثا عن حياة أفضل: لا تخاطر، فالأمر لا يستحق المخاطرة والنفقات.

ولابد أن خلف يعلم ذلك علم اليقين. فخريج الصحافة الذي يئس من العثور على وظيفة كريمة في غزة، حيث الاقتصاد على وشك الانهيار، استقل طائرة إلى تركيا من مصر في يونيو 2018 وحاول ما لا يقل عن 18 مرة العبور إلى أوروبا بحرا في الأغلب.

قال خلف (25 عاما) إنه في مرة من المرات كان قارب بحرية يضرب قاربهم فيقلبه وكادوا يموتون.

وأردف "حاولت 18 مرة، بس الحمد لله الـ 18 مرة باءت بالفشل. ولا واحدة منهم نجحت، طبعا تعرضنا لكتير ضغوطات وتعذيب وبهدلة، وفيه من ضمنهم غرق وإطلاق نار في نفس الوقت كمان. ما استفدناش إلا البهدلة وقلة القيمة هناك في الأمور هادي، من تركيا لليونان".

وبحلول فبراير من ذلك العام استسلم وعاد إلى منزله في غزة أشد فقرا بسبب محنته، إذ اضطر لدفع أموال لمهربي البشر الذين حاولوا دون جدوى إيصاله إلى أوروبا.

وقال خلف لرويترز "الشغل مش موجود، والحياة هان (هنا) مدمرة فوق الوضع بزيادة، والسبب الأول والأخير الانقسام و... الاسرائيلي في كل شيء".

ومر آلاف من الفلسطينيين الآخرين بتجارب مماثلة لدى محاولتهم الإفلات من براثن البطالة المتفشية والفقر وعنف الحياة في قطاع غزة الساحلي الصغير الذي تديره حركة حماس.

ويئن سكان غزة تحت وطأة ثلاث حروب مع إسرائيل و12 عاما من الحصار الذي تقوده إسرائيل والذي يعرقل حركة الناس والبضائع وصراع طويل على السلطة بين الفصائل الفلسطينية.

ولقي عدد غير معلوم من مواطني غزة حتفهم وهم يحاولون العبور إلى أوروبا في رحلات بحرية مهلكة تاركين أسرهم في حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم النهائي. ووري بعضهم الثرى في تركيا أو اليونان أو أعيدوا إلى القطاع في نعوش.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان في غزة بأن زهاء 30 ألفا من سكان القطاع البالغ عددهم مليونان حاولوا مغادرته في السنوات العشر الماضية وبأن الأعداد زادت بعد حرب الخمسين يوما في 2014 بين إسرائيل وحماس.

دمرت الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في القطاع الذي تبلغ مساحته 375 كيلومترا مربعا في ذلك الصراع، مع إطلاق حماس وجماعات مسلحة أخرى صواريخ على مدن في قلب إسرائيل، التي تفرض إلى جانب مصر حصارا على غزة بذريعة المخاوف الأمنية.

ويشير مسؤولو الصحة الفلسطينيون إلى أن أكثر من 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، قتلوا في حين تقول إسرائيل إن 67 جنديا وستة مدنيين لقوا حتفهم.

وانتزعت حماس السيطرة على غزة خلال قتال في 2007.

وقال خلف لرويترز في مركز لغات بغزة يدرس فيه اللغة التركية "لأنه بسبب الانقسام ما في شغل للشباب، أغلب اللي تركوا غزة كانوا من الخريجين".

وأضاف خلف أن رحلته من غزة كلفته ثلاثة آلاف دولار تشمل رسوم دخول مصر والتذكرة إلى تركيا وأموال المهربين الذين حاولوا نقله إلى اليونان بينما كان يتخفى من الطائرات المسيرة والدوريات الأمنية.

واليونان خطوة أولى معتادة للفلسطينيين والآخرين الذين يأملون في اللجوء للاتحاد الأوروبي، لكن دول الاتحاد وتركيا شددت بصورة كبيرة الرقابة على الحدود وكثفت دوريات الأمن لردع المهاجرين عن محاولة الوصول.

لكن كثيرا من الشبان الفلسطينيين لن يأبهوا بنصيحة خلف على الأرجح.

قال سامح السدودي (27 عاما) والذي ترك الجامعة لبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة قرب الشاطئ "شو اللي بيخلي الشباب يهاجروا؟ فش شغل وفش مستقبل (لا عمل ولا مستقبل)".

أما كريم أبو سيدو (17 عاما) فقال إنه مستعد لخوض غمار الرحلة بحثا عن عمل حتى على الرغم من وفاة شقيقه الأكبر حسام أبو سيدو (22 عاما) في يناير عندما غرق قاربه قبالة اليونان، حيث دفُن.

وأضاف "ناوي نطلع نفس الطريقة هادي يعني، لأنه أنت شايف الوضع مستوته إيه ع الآخر يعني، يعني لو احتمال كملنا جامعة ع الفاضي. لك تحط مصاريف وهدا وع الفاضي يعني. اللي بيكملوا جامعة قاعدين، وهي هي، صاروا بيبيعوا شاي وقهوة في الأسواق ويلفلف يبيع دخان وهان وهان".