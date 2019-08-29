الإمارات تنفذ ضربات جوية ضد "مهاجمي التحالف"

هسبريس - رويترز

قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان إن الإمارات نفذت اليوم الخميس ضربات جوية في عدن باليمن ضد "تنظيمات إرهابية" هاجمت قوات التحالف بقيادة السعودية ومطار المدينة.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي للتحرك ضد المهاجمين.