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الإمارات تنفذ ضربات جوية ضد "مهاجمي التحالف"
الخميس 29 غشت 2019 - 21:40
قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان إن الإمارات نفذت اليوم الخميس ضربات جوية في عدن باليمن ضد "تنظيمات إرهابية" هاجمت قوات التحالف بقيادة السعودية ومطار المدينة.
ودعت الإمارات المجتمع الدولي للتحرك ضد المهاجمين.